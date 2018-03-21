Рост южнокорейского ВВП может составить в этом году 2,8%

Опубликовано : 2018-03-19 15:21:26 Обновлено : 2018-03-19 16:06:56

Рост южнокорейского ВВП может составить в этом году 2,8%

В этом году рост южнокорейской экономики составит 2,8%. Такой прогноз озвучил 18 марта Институт экономических исследований Hyundai. Прогноз не изменился по сравнению с декабрём прошлого года. Эксперты института отмечают смягчение геополитических рисков. Речь идёт об улучшении ситуации вокруг СК, что положительно влияет на потребительские и инвестиционные настроения. Вместе с тем указывается на сохранение рисков, связанных с возможными последствиями торговой войны на мировом рынке. Это замедление темпов роста экспорта, усугубление проблемы с задолженностями домохозяйств, сокращение потребления, застой в инвестировании на рынке строительства и другие.

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