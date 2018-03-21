В 2017 году доля РК - 20% мирового рынка полупроводников

По последним данным аналитической компании IHS Markit, в прошлом году 20,7% мирового рынка полупроводников поделили между собой южнокорейские компании Samsung Electronics. Таким образом, Samsung Electronics стал крупнейшим в мире производителем полупроводников, опередив Intel, который удерживал лидирующую позицию в подобном рейтинге в течение последних нескольких десятков лет. В 2008 году объём продаж южнокорейской компании составлял менее половины показателя Intel, и она находилась в конце первой десятки лидеров продаж. Эксперты говорят, что такой бурный рост обусловлен ростом мирового спроса на чипы памяти. В этом году цены на NAND flash и DRAM продолжают расти. Исходя из этого, европейские аналитики увеличивают прогнозы продаж полупроводников.

