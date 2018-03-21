Рост южнокорейского ВВП составит в этом году 3%

В этом году рост южнокорейского ВВП составит 3%. Такой прогноз обнародовали 19 марта в Управлении бюджетной политики Национального собрания. В соответствующем докладе говорится, что стабильный рост экономики в этом году продолжится благодаря улучшению экспортных показателей на фоне стабилизации мирового рынка. Объём потребления увеличится, учитывая меры правительства по поддержке экономики, рост доходов домохозяйств и потребительские настроения. Ожидается также сохранение темпов стабилизации экономики при продолжении инвестирования, связанного с четвёртой промышленной революцией. Инвестиции в строительство могут уменьшиться под влиянием мер правительства по стабилизации рынка недвижимости и сокращением бюджета социального капитала. Как полагают, безработица составит 3,8%, а численность занятого населения возрастёт на 300 тыс. человек.

