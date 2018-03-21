Рост южнокорейского ВВП составит в этом году 3%

Опубликовано : 2018-03-20 09:32:07 Обновлено : 2018-03-20 17:39:13

Рост южнокорейского ВВП составит в этом году 3%

В этом году рост южнокорейского ВВП составит 3%. Такой прогноз обнародовали 19 марта в Управлении бюджетной политики Национального собрания. В соответствующем докладе говорится, что стабильный рост экономики в этом году продолжится благодаря улучшению экспортных показателей на фоне стабилизации мирового рынка. Объём потребления увеличится, учитывая меры правительства по поддержке экономики, рост доходов домохозяйств и потребительские настроения. Ожидается также сохранение темпов стабилизации экономики при продолжении инвестирования, связанного с четвёртой промышленной революцией. Инвестиции в строительство могут уменьшиться под влиянием мер правительства по стабилизации рынка недвижимости и сокращением бюджета социального капитала. Как полагают, безработица составит 3,8%, а численность занятого населения возрастёт на 300 тыс. человек.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>