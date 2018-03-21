Цены южнокорейских производителей выросли в феврале на 0,4%

Опубликовано : 2018-03-20 10:08:43 Обновлено : 2018-03-20 11:03:01

Цены южнокорейских производителей выросли в феврале на 0,4%

В феврале цены южнокорейских производителей повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщает во вторник Банк Кореи, индекс цен производителей, который называют барометром будущей потребительской инфляции, составил 103,99 пункта. Рост продолжается два месяца подряд. Сообщается, что рост цен производителей продукции сельского хозяйства и рыболовства составил 5,7%, что является максимальным показателем с августа 2016 года. Значительное увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции объясняется сильными холодами и снегопадами, а также ростом спроса в период Нового года по лунному календарю. В сфере услуг показатель вырос на 0,1%.

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