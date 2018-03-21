Лишь 27,3% иностранных компаний довольны условиями работы в РК

Только 27,3% иностранных компаний, работающих в РК, удовлетворены условиями работы в стране. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейским агентством содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) среди 300 должностных лиц таких компаний. Нынешний показатель на 1,9% выше, чем в 2015 году. Недовольство выразили 7,7%, на средний уровень указали 59,2%. По условиям защиты интеллектуальной собственности положительную оценку дали лишь 19,6% респондентов, по условиям труда 22,2%, по налоговой системе 22,5%, по исследованиям и инновациям 25,4%. Именно эти критерии в KOTRA считают наиболее важными для стимулирования инвестиций. Между тем, наиболее большой проблемой иностранные инвесторы назвали трудности с коммуникацией, то есть сложностями в общении с окружающими. Указывается, что это создаёт сложности в проведении досуга, ведении культурной жизни, а также в таких обиходных вопросах, как подключение телефона к связи или получение кредитной карты в банке. Вместе с тем, высокие оценки были поставлены по условиям жизни, общественному транспорту, условиям выдачи визы.

