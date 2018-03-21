Торговые переговоры РК и Меркосур возобновятся

Опубликовано : 2018-03-20 15:01:55 Обновлено : 2018-03-20 16:11:30

Торговые переговоры РК и Меркосур возобновятся

Премьер-министр РК Ли Нак Ён, находящийся с визитом в Бразилии, встретился с президентом страны Мишел Темер. Достигнута договорённость в первой половине этого года возобновить переговоры по подготовке торгового соглашения между РК и Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Меркосур - это таможенный союз, образованный в 1991 году Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Переговорный процесс был начат в марте прошлого года, но в последнее время переговоры при остановлоены из-за разногласий сторон. Ли Нак Ён заявил, что сельское хозяйство является чувствительной отраслью для РК. Но, по его словам, вполне возможно минимизировать взаимные убытки и довести до максимума выгоду. По статистическим данным, в 2016 году экспорт РК в Бразилию составил 4 млрд 460 млн долларов, а импорт 3 млрд 440 млн долларов. Бразилия является 27-м по объёму торговым партнёром для РК. На Меркосур приходится 70% населения региона Южной Америки - 290 млн человек и 76% ВВП - 2,7 трлн долларов.

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