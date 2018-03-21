Сумма покупок южнокорейцев за рубежом превысила 2 млрд долларов

Опубликовано : 2018-03-20 15:11:59 Обновлено : 2018-03-20 16:30:10

Сумма покупок южнокорейцев за рубежом превысила 2 млрд долларов

В прошлом году в РК было зарегистрировано 23 млн 590 тыс. прямых операций по покупке товаров за рубежом. Это на 35,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Сумма операций выросла на 29,1%, составив 2,1 млрд долларов. Столь стремительный рост объясняют падением курса доллара и иены по отношению к воне, улучшением ценовых условий, а также ростом количества различных масштабных скидочных мероприятий, в числе которых "чёрная пятница" в США. В объёме таких покупок граждан РК на США пришлось 56%. Это высокий показатель, но он сокращается с 2015 года, когда отметка была 73%. На втором месте Китай - 17%, на третьем страны Европы - 15%, на четвёртом Япония - 9%. 20,8% всех покупок это продукты питания для здоровья, 12,2% косметика, 11,6% одежда, 9% электроника.

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