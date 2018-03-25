В период 1-20 марта южнокорейский экспорт вырос на 9,3%

С начала марта южнокорейский экспорт продолжает положительный рост. По данным Таможенного управления, представленным 21 марта, в период с 1 по 20 марта сумма экспорта составила 29 млрд 700 млн долларов. Это на 9,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, велика вероятность, что мартовский экспорт продолжит рост, который сохраняется 16 месяцев подряд. Показатель по полупроводникам вырос на 44,2%, нефтепродуктам - на 6,2%, беспроводным средствам связи - на 12,4%. Между тем, по некоторым наименованиям экспортной продукции отмечается спад. Это суда - минус 9,6%, бытовая электротехника - минус 3,6%. Поставки южнокорейских товаров в Китай выросли на 11,5%, в США на 13,5%, в ЕС на 39,9%, во Вьетнам на 2,2%. Импорт вырос на 5,8%, составив за первые 20 дней марта 28 млрд 300 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса составил 1 млрд 300 млн долларов.

