Правительство РК готовится представить в парламент проект дополнительного бюджета

Опубликовано : 2018-03-21 10:02:06 Обновлено : 2018-03-21 10:34:20

Правительство РК готовится представить в парламент проект дополнительного бюджета

Правительство РК намерено направить в Национальное собрание в начале апреля проект дополнительного бюджета в объёме 4 трлн вон или примерно 3 млрд 700 млн долларов. Его основная цель состоит в эффективной реализации мер по созданию новых рабочих мест для молодёжи. Как сообщили 20 марта в министерстве планирования и финансов, такое решение было принято на заседании правительства по проблеме занятости молодёжи. В мероприятии приняли участие представители министерств труда и занятости, образования, обороны, науки и информационно-коммуникационных технологий. Участники заседания договорились ускорить работу по подготовке проекта бюджета, чтобы представить его в парламент в начале апреля. Решено также укреплять работу по распространению информации о содержании бюджета.

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