Повышение учётных ставок в США не окажет существенного влияния на южнокорейский рынок. Тем не менее, в Банке Кореи будут внимательно следить за ситуацией, поскольку теперь американские учётные ставки выше южнокорейских. Об этом сообщил в четверг в ходе встречи с журналистами управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он отметил, что последнее заявление Федерального комитета по открытым рынкам о повышении ключевых ставок может указывать на то, что ФРС использует жёсткую денежно-кредитную политику, однако такая политика не стала неожиданностью для рынка. Ли Чжу Ёль призвал сохранять бдительность и принимать меры в случае внезапных изменений ситуации. ФРС США в среду подняла ключевую ставку на 0,25% до 1,5-1,75% годовых. Учётная ставка Банка Кореи составляет 1,5%.







