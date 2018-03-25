РК и Китай начали пересмотр соглашения о свободной торговле

Опубликовано : 2018-03-22 12:07:14 Обновлено : 2018-03-22 12:08:18

РК и Китай начали пересмотр соглашения о свободной торговле

В четверг в Сеуле начался первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между РК и Китаем. Стороны обсуждают области услуг и инвестиций. Делегации возглавляют замминистра промышленности, торговли и энергетики РК Ким Ён Сан, а Китай представляет замминистра коммерции Ван Шоувэнь. Соглашение о свободной торговле между РК и КНР вступило в силу в декабре 2015 года, и стороны недавно договорились провести переговоры о его обновлении. В ходе первого раунда переговоров они обсудят основные принципы и график дальнейших дискуссий, обменяются мнениями по интересующим вопросам, а на следующем втором раунде перейдут к вопросам дальнейшего открытия рынков двух стран в области услуг и инвестиций, улучшения мер защиты инвесторов, урегулирования споров между инвесторами и государством. На нынешних переговорах РК надеется решить вопрос об открытии китайских рынков в секторах туризма, культуры, медицины, финансов и юридических услуг. В свою очередь, КНР будет заинтересован в южнокорейских отраслях бухгалтерской системы, связи, интернета и финансов.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>