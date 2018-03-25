В РК растёт численность пожилого населения

В прошлом году численность пожилого населения в возрасте старше 65 лет составила 7 млн 70 тыс. человек, что на 320 тыс. человек превышает численность населения в возрасте до 14 лет включительно. Об этом сообщило Национальное статистическое управление. По его данным, в прошлом году население страны составило 51 млн 450 тыс. человек. Это на 0,39% больше, чем в предыдущем году. Однако с учётом низких темпов рождаемости и повышения продолжительности жизни населения прогнозируется, что к 2032 году население начнёт сокращаться. Доля пожилых людей старше 65 лет составляет 13,7% населения. Аналогичный показатель в 2030 году составит 24,5%, а в 2040 году – 32,8%.

