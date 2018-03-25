KERI: В 2018 году рост экономики РК составит 2,8%

Опубликовано : 2018-03-22 16:22:58 Обновлено : 2018-03-22 16:23:54

KERI: В 2018 году рост экономики РК составит 2,8%

В 2018 году прогнозный рост экономики РК составит 2,8%, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил Корейский институт экономических исследований (KERI) при Федерации корейских промышленников. Сокращение данного показателя обусловлено замедлением темпов наращивания производственных мощностей и инвестиций в строительство. По данным института, в прошлом году рост инвестиций южнокорейских компаний в увеличение производственных мощностей составил 14,6% в годовом исчислении. В нынешнем году данный рост сократится до 3%. Причину снижения инвестиционной активности в данной области в докладе Корейского института экономических исследований объясняют такими неблагоприятными условиями для инвестиций как повышение процентных ставок, ставки корпоративного подоходного налога и сокращение уровня налоговых льгот в отношении инвестиций.

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