РК, КНР и Япония возобновили переговоры о свободной торговле

22-23 марта в Сеуле проходит 13-й раунд официальных переговоров РК, КНР и Японии по вопросу трёхстороннего соглашения о свободной торговле, которые возобновились после годового перерыва. В мероприятии принимают участие директор департамента торговли и инвестиций министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Ён Сам, замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь, советник МИД Японии по вопросам экономики Кадзуюки Ямадзаки. Первый раунд состоялся ещё в марте 2013 года. Процесс был довольно сложным, и 12-й раунд стороны провели в апреле прошлого года в Токио. На этот раз обсуждение касалось главных спорных пунктов в сфере инвестирования, методов либерализации рынков услуг, направлений переговоров по товарам. Стороны проверили нынешний уровень договорённостей, обсудив дорожную карту по активизации переговорного процесса. Они также обозначили цель достичь более высокого уровня сотрудничества, чем Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (RCEP).

