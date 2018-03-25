РК увеличила экспорт полупроводников на 60,2%

Опубликовано : 2018-03-23 11:52:14 Обновлено : 2018-03-23 13:36:33

РК увеличила экспорт полупроводников на 60,2%

В прошлом году РК увеличила экспорт полупроводников на 60,2% в годовом исчислении, составив 99 млрд 710 млн долларов. Таким образом, показатель отдельного наименования товара впервые превысил отметку в 90 млрд долларов. Рост поставок за рубеж во многом достигнут благодаря интегральным схемам. Основной поток поставок идёт в Китай, Гонконг, Вьетнам, США и Тайвань. В этих странах идёт постоянное увеличение инвестиций в проекты, связанные с четвёртой промышленной революцией. Поэтому в Таможенном управлении делают прогнозы о том, что рост экспорта продолжится. Одновременно растёт доля полупроводников в общем объёме экспорта. Это вызывает опасения экспертов о чрезмерной зависимости экспортной отрасли от полупроводников.

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