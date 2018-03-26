В Ханое состоялась встреча вице-премьеров РК и Вьетнама

РК и Вьетнам будут работать над развитием двустороннего экономического сотрудничества, ежегодно проводя переговоры на уровне вице-премьеров. Такая договорённость была достигнута 23 марта по итогам встречи в Ханое вице-премьера, министра планирования и финансов РК Ким Дон Ёна и его вьетнамского коллеги Выонг Динь Хюэ. Более подробный план проведения переговоров, как ожидается, будет обсуждаться профильными ведомствами двух стран. Между тем, стороны выразили обеспокоенность по поводу укрепления тенденции протекционизма, сойдясь во мнении о необходимости совместного противостояния этому, укрепляя разностороннее сотрудничество. На это Выонг Динь Хюэ заявил, что Вьетнам будет держать РК в курсе процесса реализации «Всестороннего прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP). Ким Дон Ён между тем призвал своего коллегу оказать содействие в ускорении процесса одобрения деятельности южнокорейских финансовых компаний во Вьетнаме.