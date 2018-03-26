В январе профицит торгового баланса РК в отношении ЕС сократился

Опубликовано : 2018-03-24 12:42:19 Обновлено : 2018-03-24 15:41:59

В январе профицит торгового баланса РК в отношении ЕС сократился

В январе этого года объём импорта в РК товаров из стран ЕС вырос на 17,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 4,1 млрд евро. Об этом говорится в представленном 23 марта докладе агентства Eurostat. Вместе с тем, южнокорейский экспорт на рынок ЕС сократился на 6,5%, составив 4,3 млрд евро. Таким образом, в указанный период профицит торгового баланса РК в отношении ЕС составил лишь 300 млн евро. Для сравнения, в январе прошлого года показатель был зафиксирован на отметке в 1,1 млрд евро. 

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