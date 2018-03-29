В Объединённых Арабских Эмиратах выразили желание заключить с южнокорейской стороной контракты на сотрудничество по ряду проектов в нефтегазовой отрасли на общую сумму 25 млрд долларов. В администрации южнокорейского президента сообщили, что такая возможность была озвучена во время встреч южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, находящегося с визитом в ОАЭ, с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и другими представителями местных властей. Есть сообщения о том, что после саммита глав РК и ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян лично дал указание председателю Исполнительного совета Абу-Даби Халдуну Аль Мубараку и другим приближённым выбрать сферы возможного сотрудничества и вероятных партнёров. В этом списке проект южнокорейской компании SK по хранению нефти и проект Samsung по нефтеперерабатывающим мощностям. Вместе с тем, наследный принц Абу-Даби дал указание об обязательном привлечении южнокорейских компаний к разработке новых месторождений нефти. Обычно к участию в данной работе ОАЭ приглашают небольшое количество компаний. Также выражено желание о дальнейшем сотрудничестве в строительстве АЭС. В этой связи президент Мун Чжэ Ин дал указание заинтересованным ведомствам выработать конкретные действия в реализации озвученных направлений сотрудничества. 27 марта, в последний день визита в ОАЭ, Мун Чжэ Ин намерен посетить южнокорейское подразделение «Акх», дислоцирующееся в этой стране.

