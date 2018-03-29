В GM Korea пытаются договориться с профсоюзом

Опубликовано : 2018-03-27 14:47:41 Обновлено : 2018-03-27 16:06:21

В GM Korea пытаются договориться с профсоюзом

Кризисная ситуация вокруг компании GM Korea продолжается. Её представители чётко обозначили необходимые сроки достижения договорённости с профсоюзом, не исключив возможности банкротства. 26 марта президент GM International Бэрри Энгл, прибывший с двухдневным визитом в РК, провёл закрытую встречу с представителями профсоюза. В ходе мероприятия он заявил, что если план выхода из кризиса не удастся представить до 20 апреля, то у компании не останется другого выбора кроме как подать заявку о банкротстве. Таким образом, указывается, что переговоры с профсоюзами по размеру зарплаты и условиям работы должны завершиться до конца марта. В компании указывается, что на выплату компенсаций за вынужденное увольнение рабочих уйдут примерно 500 млн долларов. Подчёркивается, что запустить производство можно будет только после подготовки плана выхода из кризиса и получения от правительства гарантий об оказании помощи. Шесть раундов переговоров руководства компании и профсоюза оказались безрезультатными. Договорённость о седьмом раунде пока не достигнута.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>