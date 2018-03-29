Правительство РК занимается обновлением городов

Опубликовано : 2018-03-27 15:14:58 Обновлено : 2018-03-27 16:11:29

Правительство РК занимается обновлением городов

27 марта министерство сухопутных территорий и транспорта РК представило дорожную карту программы "городского возрождения New Deal". Она включает такие направления как инновационное обновление городского пространства, активизация экономики, стратегия развития, заложенная местными жителями и руководством. Они поделены на конкретные цели. Это улучшение условий жизненного пространства, создание в старых районах центров инноваций, активизация экономической структуры города и другие. В течение пяти лет эту программу планируется реализовать в 500 местах. Там будут созданы 100 центров оказания помощи молодёжи в предпринимательстве, 50 комплексов по вопросам культуры и бизнеса, 100 туристических объекта с применением местных культурно-исторических материалов.

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