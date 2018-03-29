В Кимпхо подтверждён факт обнаружения вируса ящура серотипа А

На свиноферме в городе Кимпхо провинции Кёнгидо обнаружен вирус ящура редкого серотипа А. Об этом сообщили 27 марта в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, представив результаты анализа. Данный серотип обнаруживается в РК впервые. Во всём мире в период с 2010 по 2016 год из 87 случаев обнаружения ящура серотипа А на свиней пришлось лишь три случая. В этой связи власти ввели на всей территории страны двухсуточный запрет на передвижение служебного транспорта скотоводческих хозяйств.

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