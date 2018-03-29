Рост южнокорейского ВВП составил в прошлом году 3,1% Video

Опубликовано : 2018-03-28 10:13:01 Обновлено : 2018-03-29 09:46:55

В прошлом году рост южнокорейского ВВП составил 3,1%, ВНД на душу населения вырос на 7,5% в годовом исчислении до 29.745 долларов. Об этом 28 марта сообщили в Банке Кореи. Располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения, который указывает на реальную покупательскую способность населения, вырос на 6,8%, составив 16.573 доллара. Рост ВВП выше 3% объясняется улучшением показателей в производстве и в строительной отрасли. Потребление в частном секторе выросло на 2,6%, что является самым высоким ростом с 2011 года. Общий уровень накоплений населения достиг максимальной за 19 лет отметки в 36,3%. Он вырос на 0,2%.

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