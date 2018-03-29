В РК критерий богатого человека - состояние от 3,7 млн долларов

Опубликовано : 2018-03-28 10:30:38 Обновлено : 2018-03-28 17:35:05

В РК критерий богатого человека - состояние от 3,7 млн долларов

Южнокорейцы, работающие по найму, считают, что "богатым" можно считать человека, имеющего состояние, превышающее 4 млрд вон или 3 млн 700 тыс долларов. При этом они полагают, что за всю жизнь сумеют заработать 745 тыс. долларов. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом по трудоустройству Job Korea на тему о критериях статуса богатого человека. При этом размер соответствующего состояния был в принципе похож у разных возрастных категорий респондентов. На вопрос о том, какую сумму им удастся собрать за всю жизнь, люди в возрасте от 20 до 29 лет назвали 625 тыс. долларов, от 30 до 39 лет - 775 тыс. долларов, от 40 до 49 лет - около 1 млн долларов. 82,3% респондентов поставили цель собрать в этом году определённую сумму, которая в среднем составила 9 тыс. долларов.

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