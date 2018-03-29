Канадские инвестиции Канады в РК выросли на 47%

В течение четырёх лет после вступления в силу соглашения о свободной торговле между РК и Канадой объём инвестиций канадских компаний в РК выросли на 46,6%. Об этом сообщили в ходе второго заседания совместного комитета двух стран по реализации соглашения, состоявшегося 27 марта в Сеуле. В заседании участвовали представитель РК на торговых переговорах Ким Ги Чжун и его канадский коллега Дэвид Ашер. Они указали, что положительный эффект от двустороннего соглашения реально ощущается. Помимо инвестиций, объём товарообмена в 2017 году вырос на 10,6%. Сумма южнокорейского экспорта в Канаду сократилась на 3,4%, но объём вырос на 5,2%. Импорт вырос на 27,9%. В 2017 году уровень применения соглашения во взаимной торговле составил в экспорте 93,4%, а в импорте и 83,6%, что выше, чем показатели других стран.

