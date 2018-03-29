В прошлом году в РК было продано подержанных телефонов на сумму 1,5 млрд долларов

Опубликовано : 2018-03-28 11:43:26 Обновлено : 2018-03-28 12:14:01

В прошлом году в РК было продано подержанных телефонов на сумму 1,5 млрд долларов

В прошлом году объём торговых операций на рынке подержанных телефонов составил 10 млн 550 тыс. аппаратов на общую сумму 1 млрд 578 млн долларов. Средняя стоимость одного подержанного телефона составила 148 долларов. Информация о состоянии на профильном внутреннем рынке предоставляется впервые. В среднем в месяц продавалось 880 тыс. телефонов. Указывается, что показатель значительно вырос ко времени выхода новинок от Apple и Samsung Electronics. Данный рынок в стране активно растёт. Это объясняется чрезмерно высокой стоимостью новых телефонов и стремлением людей к хорошему качеству при разумной цене. Кроме того, свою роль сыграла активизация торговых операций, проводимых через онлайн-сообщества и мобильные приложения.

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