KOTRA: во втором квартале экспорт РК сохранит положительную динамику

Опубликовано : 2018-03-28 11:56:11 Обновлено : 2018-03-28 12:20:31

KOTRA: во втором квартале экспорт РК сохранит положительную динамику

Во втором квартале этого года южнокорейский экспорт сохранит положительную динамику. Такой прогноз представили 28 марта в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). Указывается, что индекс опережающих индикаторов (CLI) экспорта составил 59,3 пункта. Это на 0,8 пункта больше, чем в предыдущем квартале. Показатель определяется на основе анализа о действиях и настроениях иностранных покупателей и южнокорейских компаний, работающих за рубежом. Отметка выше 50 пунктов указывает на улучшение экспорта по сравнению с предыдущим кварталом, ниже - на ухудшение.

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