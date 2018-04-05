Рост потребительских цен в РК в марте составил 1,3%

Потребительские цены в РК в марте увеличились в среднем на 1,3% в годовом исчислении, что на 0,1% ниже показателя прошлого месяца. О этом сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении. Показатель чистой инфляции без учёта роста цен на нефть и продовольствие составил те же 1,3%. Рост стоимости сельхозпродукции составил 2,1%, замедлившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, промышленная продукция подорожала на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость услуг увеличилась на 1,7%, как и в предыдущем месяце.







