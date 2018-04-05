Жители Пхёнчхана считают, что Олимпиада внесла вклад в развитие региона

Опубликовано : 2018-04-03 15:24:41 Обновлено : 2018-04-03 15:58:23

Жители Пхёнчхана считают, что Олимпиада внесла вклад в развитие региона

Девять из десяти жителей уезда Пхёнчхан-гун провинции Канвондо считают, что прошедшая зимняя Олимпиада была успешной. Таким стал результат опроса, проведённого администрацией уезда среди тысячи местных жителей в возрасте старше 19 лет. Опрос проводился на тему влияния Олимпиады на местную экономику и культурную жизнь. 89,5% заявили, что зимние Игры были успешными. Положительную оценку о качестве работы организаторов мероприятия дали 89,3%. Среди примеров позитивного влияния Олимпиады на местное развитие 55,2% указали на расширение дорожной и канализационной инфраструктуры, 36% на общее обустройство города.



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