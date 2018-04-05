В РК сокращается доля потребления в объёме ВВП

В прошлом году доля потребления в частном секторе в общем объёме ВВП составила 48,1%, что на 0,6% ниже, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Банке Кореи. Нынешний показатель является самым низким за последние 48 лет. В начале 1970-х годов средняя отметка держалась на уровне от 70% до 79%. После этого показатель пошёл на спад, впервые опустившись ниже 50% в 2015 году. В прошлом сокращение доли частного потребления считалось естественным явлением на фоне экономического роста. Это объяснялось увеличением доли инвестиций и товарообмена. Однако сейчас фиксируется чистый спад объёмов потребления.







