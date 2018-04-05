Внешнеторговая делегация РК побывает в США

С 15 по 18 апреля делегация Корейской ассоциации внешней торговли посетит США впервые после достижения принципиальных договорённостей по соглашению о свободной торговле между двумя странами. В неё войдут представители таких крупных компаний как Samsung Electronics и LG Electronics, которые делают большие инвестиции в США, а также компаний, испытывающих трудности в связи с торговым давлением со стороны американских властей. Делегация передаст американской стороне опасения по поводу ужесточения мер ограничения импорта, подчеркнув важность экономического партнёрства, устремлённого в будущее. Совместно с Торгово-промышленной палатой США делегация намерена также провести форум, на котором американская сторона будет ознакомлена с эффектом соглашения и примерами успешного сотрудничества компаний двух стран в рамках соглашения.

