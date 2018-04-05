Рост операционной прибыли крупных компаний оказался высоким, а найма крайне низким

Опубликовано : 2018-04-03 16:04:09 Обновлено : 2018-04-03 16:28:36

Рост операционной прибыли крупных компаний оказался высоким, а найма крайне низким

В прошлом году операционная прибыль крупнейших южнокорейских промышленно-финансовых конгломератов выросла в среднем более чем на 50%. При этом увеличение найма новых рабочих оказалось чуть выше 1%. Об этом сообщается на сайте компании CEO Score, которая оценивает достижения менеджмента крупных южнокорейских компаний. Данные были получены на основе анализа ситуации в 338 филиалах 57-ми крупных предприятий. По состоянию на конец прошлого года общее количество их сотрудников составило 1 млн 43 тыс. 163 человека. Эта отметка выросла на 1,8%. При это их общий объём операционной прибыли резко вырос на 55,1%, составив 110,2 млрд долларов.

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