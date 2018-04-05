Инвестиции в РК растут за счёт производителей полупроводников

В прошлом году 341 компания, входящая в 57 южнокорейских корпораций, инвестировали в различные проекты 84 трлн 955 млрд 600 млн вон или примерно 80 млрд 458 млн долларов. Это на 35,2% больше, чем в предыдущем году. Такие данные представила компания CEO Score, которая оценивает достижения менеджмента крупных южнокорейских компаний. Рост обусловлен улучшением ситуации в ряде сфер, в том числе отрасль полупроводников. Показатели Samsung Electronics составили 25 млрд долларов, SK Hynix - 8,5 млрд долларов. Их общий объём инвестиций составил 41,3% от всей суммы вложений 341 компании. Кроме того, на них пришлись 73,6% роста всех инвестиций.

