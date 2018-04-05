В Пекине состоялась встреча глав МИД Китая и СК

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился во вторник с прибывшим в тот же день в китайскую столицу министром иностранных дел СК Ли Ён Хо. Об этом сообщил журналистам представитель китайского МИД Гэн Шуан, не обнародовав подробностей. Из Пекина Ли Ён Хо отправился в Баку, где примет участие в конференции Движения неприсоединения. Она будет проходить 5-6 апреля. Затем он посетит Москву. Факт визита в российскую столицу подтверждён в сообщении о вылете Ли Ён Хо в заграничное турне на странице посольства России в КНДР в «Фейсбуке».





