В Пекине состоялась встреча глав МИД Китая и СК

Опубликовано : 2018-04-04 10:55:58 Обновлено : 2018-04-04 10:57:57

В Пекине состоялась встреча глав МИД Китая и СК

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился во вторник с прибывшим в тот же день в китайскую столицу министром иностранных дел СК Ли Ён Хо. Об этом сообщил журналистам представитель китайского МИД Гэн Шуан, не обнародовав подробностей. Из Пекина Ли Ён Хо отправился в Баку, где примет участие в конференции Движения неприсоединения. Она будет проходить 5-6 апреля. Затем он посетит Москву. Факт визита в российскую столицу подтверждён в сообщении о вылете Ли Ён Хо в заграничное турне на странице посольства России в КНДР в «Фейсбуке».  

 
 

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