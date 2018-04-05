Объём валютных резервов РК побил в марте очередной рекорд

Опубликовано : 2018-04-04 11:10:15 Обновлено : 2018-04-04 11:11:05

Объём валютных резервов РК побил в марте очередной рекорд

Объём валютных резервов РК побил в марте очередной рекорд в результате повышения стоимости недолларовых активов при конвертации в американские доллары.   Согласно данным, опубликованным в среду Банком Кореи, общая стоимость валютных резервов страны по состоянию на конец марта составила 396 млрд 50 млн долларов, что на 1 млрд 950 млн долларов превышает показатель предыдущего месяца. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, выраженных в иностранных валютах, средств МВФ, специальных прав заимствования и золотых слитков.   РК остаётся на девятом месте в мире по объёму валютных резервов. 



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