Грузооборот порта Инчхон составил в прошлом году 3 млн 40 тыс. TEU

Опубликовано : 2018-04-04 11:12:22 Обновлено : 2018-04-04 13:05:09

Грузооборот порта Инчхон составил в прошлом году 3 млн 40 тыс. TEU

В прошлом году грузооборот в Инчхонском порту составил 3 млн 40 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (TEU), что является рекордной отметкой. Единицей измерения является в данном случае стандартный 20-футовый контейнер. Таким образом, порт Инчхон стал 49-ым в мире по грузообороту, улучшив свою позицию на 8 строчек по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг ста крупнейших контейнерных портов был опубликован 4 апреля консалтинговым агентством Alphaliner. Самый высокий показатель у порта Шанхая – 40 млн 230 тыс. контейнеров. Отметка выросла на 8,3%.

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