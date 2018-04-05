В крупнейших компаниях РК годовая зарплата руководителей превышает 100 тыс. долларов

В прошлом году в шести из тридцати крупнейших компаний РК годовая зарплата руководителей превышала 100 тыс. долларов. Такие данные предоставил интернет-портал по вопросам трудоустройства Saramin, ссылаясь на доклады компаний. Самый высокий показатель оказался в SK Energy – 144 тыс. долларов. Далее следуют S-OIL – 113 тыс. долларов, Samsung Electronics – 110 тыс. долларов, SK Innovation - 105 тыс. долларов, GS Caltex – 102 тыс. долларов, SK Telecom – 100 тыс. долларов. Анализ показал, что разница между зарплатами мужчин и женщин составляла десятки тысяч долларов. Женщины как правило занимают более низкие должности, чем мужчины.

