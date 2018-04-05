Объём заявленных иностранных инвестиций в РК вырос на 28,1%

Опубликовано : 2018-04-04 12:07:32 Обновлено : 2018-04-04 13:35:20

Объём заявленных иностранных инвестиций в РК вырос на 28,1%

В первом квартале этого года объём заявленных прямых иностранных инвестиций в РК вырос на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сумма составила 4 млрд 930 млн долларов, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Нынешний показатель является вторым по величине по состоянию на первый квартал. Заявленные инвестиции инвесторов из стран ЕС выросли на 114% до 1 млрд 870 млн долларов. При этом объём реальных вложений сократился на 2,9%, составив 1 млрд 100 млн долларов. Показатели китайских инвесторов составили 1 млрд 50 млн долларов. В министерстве отмечается, что рост инвестиций сохранится, однако сохраняются риски, связанные с возможностью объёма товарооборота в мире в случае, если торговая война США и КНР затянется.

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