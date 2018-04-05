Конкурентоспособность РК на крупнейших рынках снизилась

Конкурентоспособность РК на рынках Китая, США и Японии снизилась. Об этом говорится в докладе Института международной торговли за 2017 год. В документе говорится, что южнокорейский экспорт вырос в отношении рынков ЕС, США, КНР и Японии. Анализ показал, что рост экспорта связан с увеличением спроса на те или иные товары. Однако с конкурентоспособностью дело обстоит иначе. Этот фактор стал причиной снижения экспорта. Так, поставки южнокорейской продукции на рынок Китая выросли на 11,7%. Но слабая конкурентоспособность способствовала снижению экспорта на 4%. Особый спад отмечается в отношении мобильных телефонов и дисплеев, так как их производство за рубежом значительно расширилось.

