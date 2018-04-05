Либерализация торговли между РК и США увеличила дефицит в торговле фруктами Video

Опубликовано : 2018-04-04 14:26:34 Обновлено : 2018-04-05 10:32:26

Дефицит РК в торговле фруктами с США начал расти быстрыми темпами после того, как в 2012 году вступило в силу соглашение о свободной торговле между двумя странами. Как сообщили в среду в Корейском институте экономики сельского хозяйства, в 2017 году РК импортировала из США фрукты на общую сумму  631 млн долларов, что на 13,5% превышает показатель предыдущего года. Если учесть, что в 2007-2011 годах, до вступления соглашения в силу, сумма импорта составляла в среднем 263 млн долларов в год, налицо 140-процентный рост. Импорт фруктов и овощей из США составил в прошлом году в общей сложности 698 млн долларов. Экспорт южнокорейских фруктов и овощей в США составил в прошлом году лишь 87 млн долларов, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и на 51% по сравнению с периодом до 2012 года. Дефицит, составивший в 2017 году 544 млн долларов более чем вдвое превышает показатель 2011 года. 



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