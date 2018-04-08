Олимпиада в Пхёнчхане помогла уменьшить дефицит туристического баланса РК

Дефицит туристического баланса РК составил в феврале 1 млрд 410 млн долларов, что стало минимальным показателем с сентября прошлого года. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, улучшить ситуацию помогла зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, привлёкшая туристов со всего мира. В результате существенно сократился дефицит платёжного баланса в сфере услуг, составивший 2 млрд 660 млн долларов. Это на 1 млрд 830 млн долларов меньше, чем в январе. Текущий платёжный баланс продолжает оставаться профицитным ровно 6 лет, с марта 2012 года. Февральский профицит составил 4 млрд 30 млн долларов. Это более чем вдвое меньше прошлогоднего февральского показателя.







