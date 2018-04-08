Правительство и правящая партия смягчат требования к малому и среднему бизнесу

Опубликовано : 2018-04-05 13:27:20 Обновлено : 2018-04-05 13:31:39

Правительство и правящая партия смягчат требования к малому и среднему бизнесу

Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро согласились принять меры к отражению роста минимальной оплаты труда в ценах на государственные закупки, чтобы облегчить нагрузку на поставщиков-предприятия малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение принято на состоявшемся четверг в Национальном собрании совещании представителей правительства и правящей партии. Как сказал председатель комитета по вопросам политики правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Ён, повышение минимальной оплаты труда увеличило нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса, но возросшие затраты на рабочую силу не были должным образом отражены в себестоимости товаров. Ким Тхэ Нён заявил, что партия и правительство решили увеличить частоту опросов о заработной плате для мелких производителей с одного до двух раз в год, чтобы быстро отразить увеличение заработной платы в ценах на государственные закупки. Правящий лагерь также решил найти способы, позволяющие малым предприятиям, которые уже заключили долгосрочные контракты с правительством, корректировать цены, когда издержки производства увеличиваются более чем на 3% из-за роста затрат на рабочую силу и цен на сырье.   



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>