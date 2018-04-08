РК уступает странам «Большой двадцатки» по соотношению прямых иностранных инвестиций к ВВП

РК уступает многим странам «Большой двадцатки» по соотношению прямых иностранных инвестиций к ВВП. Об этом сообщили в Институте экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Эксперты отмечают, что в последние 10 лет резко увеличились южнокорейские инвестиции, но прямые иностранные инвестиции в страну оставались на прежнем уровне. Так, в 80-е годы объём прямых инвестиций РК за рубежом был на 30% меньше, чем прямые иностранные инвестиции в страну. По состоянию на 2016 год, объём прямых иностранных инвестиций составил 0,8% ВВП страны, которая заняла 16-ое место среди стран «Большой двадцатки».



