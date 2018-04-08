Правительство объявит шесть регионов страны зонами кризиса занятости

Опубликовано : 2018-04-05 13:59:00 Обновлено : 2018-04-05 14:58:48

Правительство объявит шесть регионов страны зонами кризиса занятости

Правительство РК планирует объявить шесть регионов страны в качестве зон кризиса занятости из-за реструктуризации судостроительной и автомобильной промышленности. Об этом заявил в четверг вице-премьер,  министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён, выступая на заседании министров экономического блока. К таким регнионам относятся город Кунсан провинции Чолла-Пукто, города Кочжэ и Тхонён, уезд Косон-гун, муниципальный округ Тон-гу города Ульсана и муниципальный округ Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо. Ким Дон Ён добавил, что правительство также определит город Кунсан провинции Чолла-Пукто особой зоной реагирования на промышленный кризис и предоставит специальную государственную помощь для стимулирования занятости в судостроительной промышленности. Ким Дон Ён сказал, что для обеспечения ликвидности малых предприятий и субподрядчиков правительство дополнительно предоставит 189 млн долларов. Вице-премьер указал, что правительство освободит от корпоративных подоходных налогов на пять лет открывающих бизнес в данных регионах.  



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>