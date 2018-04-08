Правительство объявит шесть регионов страны зонами кризиса занятости

Правительство РК планирует объявить шесть регионов страны в качестве зон кризиса занятости из-за реструктуризации судостроительной и автомобильной промышленности. Об этом заявил в четверг вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён, выступая на заседании министров экономического блока. К таким регнионам относятся город Кунсан провинции Чолла-Пукто, города Кочжэ и Тхонён, уезд Косон-гун, муниципальный округ Тон-гу города Ульсана и муниципальный округ Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо. Ким Дон Ён добавил, что правительство также определит город Кунсан провинции Чолла-Пукто особой зоной реагирования на промышленный кризис и предоставит специальную государственную помощь для стимулирования занятости в судостроительной промышленности. Ким Дон Ён сказал, что для обеспечения ликвидности малых предприятий и субподрядчиков правительство дополнительно предоставит 189 млн долларов. Вице-премьер указал, что правительство освободит от корпоративных подоходных налогов на пять лет открывающих бизнес в данных регионах.







