Продажи импортных автомобилей возросли в РК в марте на 20%

Продажи импортных автомобилей в РК в марте возросли на 20% по сравнению с те же периодом прошлого года. Как сообщили в четверг в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, в прошлом месяце зарегистрированы 26.402 новых импортных автомобиля, что на 4.322 автомобиля больше, чем в марте прошлого года. При этом наиболее популярными моделями стали Mercedes-Benz E 200, BMW 520d и Lexus ES300h. 60% всех ввезённых в страну машин были германского производства. За период с января по март в РК ввезены 67.405 импортных автомобилей, что на 23% превышает прошлогодний показатель.







