Продажи импортных автомобилей возросли в РК в марте на 20%

Опубликовано : 2018-04-05 14:52:21 Обновлено : 2018-04-05 14:55:28

Продажи импортных автомобилей возросли в РК в марте на 20%

Продажи импортных автомобилей в РК в марте возросли на 20% по сравнению с те  же периодом прошлого года. Как сообщили в четверг в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей,  в прошлом месяце  зарегистрированы 26.402 новых импортных автомобиля, что на 4.322 автомобиля больше, чем в марте прошлого года. При этом наиболее популярными моделями стали  Mercedes-Benz E 200, BMW 520d и Lexus ES300h. 60% всех ввезённых в страну машин были германского производства. За период с января по март в РК ввезены  67.405 импортных автомобилей, что на 23% превышает прошлогодний показатель.   



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