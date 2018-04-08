Правительство РК объявило новую стратегию внешней торговли

Опубликовано : 2018-04-05 15:44:45 Обновлено : 2018-04-05 16:00:35

Правительство РК объявило новую стратегию внешней торговли

К 2022 году РК станет четвёртым по счёту мировым экспортёром, обогнав Японию. Такая цель поставлена в объявленной в четверг министерством промышленности, торговли и энергетики РК стратегии внешней торговли. Достижению данной цели будут способствовать диверсификация экспортных рынков, присоединение страны к Транстихоокеанскому партнёрству, активизация применения информационно-коммуникационных технологий к внешнеторговой деятельности. В прошлом году объём южнокорейского экспорта составил 573 млрд 700 млн долларов, что на 124  млрд 400 млн долларов меньше, чем показатель Японии, и РК заняла шестое место в мире. Прогнозируется, что если к 2022 году объём южнокорейского экспорта достигнет 790 млрд долларов, то это позволит обогнать Японию.  





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