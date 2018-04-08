Правительство РК поддержит судоходные компании

Правительство РК окажет южнокорейским судоходным компаниям поддержку в получении заказов на 200 судов. Это связано со стремлением оказать поддержку отрасли, которая переживает ухудшение показателей после банкротства судоходной компании «Ханчжин хэун», занимавшей по объёму перевозок седьмое место в мире. Продажи отрасли сократились на 9 млрд долларов. Объёмы перевозок значительно сократились. Поддержка будет оказываться через корпорацию развития судоходства, которая планируется к созданию. Эти усилия направлены на то, чтобы отечественная профильная компания Hyundai Merchant Marine, которая стала крупнейшей в стране, смогла войти в десятку крупнейших в мире. Внимание будет уделено и меньшим по масштабам компаниям. Они получат финансовые льготы. Власти примут меры по стимулированию использования южнокорейскими заказчиками услуг отечественных компаний. В течение пяти лет планируется достичь уровня продаж в 50 млрд долларов, что является показателем 2008 года.



