Правительство РК поддержит судоходные компании

Опубликовано : 2018-04-06 11:05:48 Обновлено : 2018-04-06 12:09:32

Правительство РК поддержит судоходные компании

Правительство РК окажет южнокорейским судоходным компаниям поддержку в получении заказов на 200 судов. Это связано со стремлением оказать поддержку отрасли, которая переживает ухудшение показателей после банкротства судоходной компании «Ханчжин хэун», занимавшей по объёму перевозок седьмое место в мире. Продажи отрасли сократились на 9 млрд долларов. Объёмы перевозок значительно сократились. Поддержка будет оказываться через корпорацию развития судоходства, которая планируется к созданию. Эти усилия направлены на то, чтобы отечественная профильная компания Hyundai Merchant Marine, которая стала крупнейшей в стране, смогла войти в десятку крупнейших в мире. Внимание будет уделено и меньшим по масштабам компаниям. Они получат финансовые льготы. Власти примут меры по стимулированию использования южнокорейскими заказчиками услуг отечественных компаний. В течение пяти лет планируется достичь уровня продаж в 50 млрд долларов, что является показателем 2008 года.

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