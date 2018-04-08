Операционная прибыль Samsung Electronics достигла нового рекорда

Опубликовано : 2018-04-06 11:19:42 Обновлено : 2018-04-06 12:01:47

Операционная прибыль Samsung Electronics достигла нового рекорда

В первом квартале этого года операционная прибыль компании Samsung Electronics составила 15 трлн 600 млрд вон. Информация об этом была представлена 6 апреля. Это на 57,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний показатель является новым рекордом, перекрывший предыдущую максимальную отметку, зафиксированную в предыдущем квартале, на 3%. Объём продаж компании в указанный период вырос в годовом исчислении на 18,7%, составив 56,4 млрд долларов. Отметка немного сократилась по сравнению с предыдущим кварталом,

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