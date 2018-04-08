Шесть регионов РК объявлены зонами кризиса занятости

Шесть регионов РК получили статус зон кризиса занятости. Правительство планирует выделить 1 трлн вон или примерно 940 млн долларов для восстановления их местной экономики. Помимо этого, до конца июня продолжится период поддержки занятости в судостроении, который должен закончиться в конце июня. По решению специальной комиссии при министерстве труда и занятости, зонами кризиса занятости объявлены города Кунсан провинции Чолла-Пукто, Кочжэ и Тхонён, уезд Косон-гун, муниципальный округ Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо и муниципальный округ Тон-гу города Ульсана. Их показатели занятости заметно ухудшились главным образом из-за закрытия автосборочного завода компании GM Korea и корпоративной реструктуризации судостроительной компании STX Offshore & Shipbuilding.







