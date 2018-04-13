Зарплата многих временных работников в РК не соответствует минимальному уровню

Опубликовано : 2018-04-10 10:41:16 Обновлено : 2018-04-10 12:11:20

Зарплата многих временных работников в РК не соответствует минимальному уровню

Каждый пятый временный работник, включая работающих на условиях сдельной оплаты труда, получает зарплату ниже минимального уровня оплаты, увеличенного законом в этом году. На это указывают результаты опроса, проведённого интернет-сайтом по трудоустройству Alba в январе и феврале среди 1.378 человек. 20,9% респондентов сообщили, что они получают меньше установленного минимума оплаты в 7.530 вон или 7 долларов в час. 50% указали, что получают минимальную зарплату, а 29,1% - выше этого уровня. Между тем, 63,5% указали, что не получили выходного пособия, несмотря на то, что соответствовали всем необходимым для этого условиям.

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