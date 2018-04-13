РК против импорта морепродуктов из Японии

Опубликовано : 2018-04-10 15:31:25 Обновлено : 2018-04-10 15:32:40

РК против импорта морепродуктов из Японии

РК подала апелляцию относительно рекомендации Всемирной торговой организации об отмене запрета на ввоз морепродуктов из северо-восточных японских регионов. Об этом сообщили 9 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. В ВТО посчитали, что запрет на  импорт морепродуктов из Японии нарушает правила организации. В РК с этим не согласны по соображениям безопасности продуктов питания. РК ввела запрет на импорт японских морепродуктов в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». В мае 2015 года Япония обратилась с жалобой в ВТО, требуя снять запрет. Японская сторона указывает на необоснованность требования РК, поскольку вся продукция проверяется одинаково строго.  



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